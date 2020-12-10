Azerbayca'ın işgalci Ermenistan'a karşı kazandığı Karabağ Zaferi'nde önemli bir rol alarak savaşın seyrini değiştiren Türk SİHA'ları Azerbaycan Bakü'deki tarihi törende sergilendi.

TÜRK SİHA'LARI KUTLAMALARDA SERGİLENDİ

Azerbaycan'daki zafer gününde savaşın seyrini değiştiren Türki SİHA'ları tarihi törende sergilendi.

KARABAĞ SAVAŞININ ARDINDAN TÜRK İHA'LARINA TALEP ARTACAK

Uzmanlar, Dağlık Karabağ'ın, İHA ve SİHA'ların önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu savaşın ardından Türkiye'nin ürettiği İHA'lara olan talebin artabileceği yorumları yapılıyor.

SİHA'LAR SAYESİNDE 1 MİLYAR DOLARLIK ERMENİ MÜHİMMATI İMHA EDİLMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde "değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini" söylemişti. Ancak Aliyev, France 24 kanalına verdiği mülakatta, ellerinde kaç tane İHA ve SİHA olduğuna ilişkin soruya ise "Yeterince var" yanıtını vermiş ve kesin bir sayı belirtmemişti.