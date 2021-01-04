Türk savunma sanayi şirketi FNSS ile Filipinler arasında iki önemli sözleşme

Türk savunma sanayi şirketi FNSS, Filipinler Savunma Bakanlığı ile imzaladığı sözleşme kapsamında, Filipinler ordusuna stabilize insanlı silah kulesi üretimi, entegrasyonu ve lojistik destek hizmetlerinin yanı sıra Amfibi Zırhlı Muharebe İş Makinesi (AZMİM) araçları ve lojistik destek hizmetleri sağlayacak.

FNSS Savunma Sistemleri açıklamasına göre, Ağustos 2020'de resmi olarak yürürlüğe giren sözleşme çerçevesinde, Ekim 2021'de kulelerin araçlara monte edilmiş olması ve Aralık 2021 itibarıyla eğitim ve lojistik destek hizmetlerinin tamamlanmış olması planlanıyor.

Filipinler ordusunun modernizasyon programı kapsamında, mevcut paletli zırhlı araçların ateş gücünü artırmak ve geliştirmek amacına yönelik bu program doğrultusunda, daha önce farklı ülkeler için üretilmiş ve satışı yapılmış insanlı kuleler; son teknoloji ürünü görüş (gündüz/gece) ve atış kontrol sistemleri kullanılarak üretilecek.

Üretimi FNSS tesislerinde yapılacak kuleler, daha sonra Filipinler'de yine FNSS tarafından paletli zırhlı araçlara entegre edilerek kullanıcıya teslim edilecek. Kabul testlerinin bir bölümü Türkiye'de, bir bölümü ise Filipinler'de yapılacak olan kuleler için eğitim faaliyetleri entegre lojistik destek hizmetleri kapsamında Filipinler'de gerçekleştirilecek.

Tek kişilik insanlı kuleler, maliyet etkinliği ve üstün teknik özellikleri ile dünyanın önde gelen firmaların ürünlerine karşı başarı sağlayarak Filipinler ordusunun tercihi oldu.

FNSS, Türk savunma sektöründe, dost ve müttefik kuvvetler envanterine tek kişilik stabilize kule ihraç eden 'tek şirket' olma özelliğini sürdürüyor. Proje, Türkiye ve Filipinler hükümetleri arasında yapılan Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması kapsamında icra edilecek.

- FNSS AZMİM aracı Filipinler ordusunun istihkam kabiliyetlerini ileriye taşıyacak

Diğer yandan, FNSS ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Kasım 2020'de resmi olarak yürürlüğe giren bir diğer sözleşme kapsamında ise FNSS, Filipinler ordusuna AZMİM araçları ve lojistik destek hizmetleri sağlayacak.

Bu kapsamda 2023 yılı mart ayı sonuna kadar araçların teslim edilmiş, eğitim ve lojistik destek hizmetlerinin tamamlanmış olması planlanıyor.

Filipinler ordusunun modernizasyon programı kapsamında, istihkam taburlarının operasyon kabiliyetlerini artırmak ve amfibik özellik yeteneği ile bu kabiliyetleri daha ileri aşamalara taşımaya yönelik bu program doğrultusunda, araçta kullanılan alt sistemler ve görev ekipmanları günümüz teknolojik gelişmelerini yansıtan niteliklerde olacak şekilde belirlendi. Üretimi FNSS tesislerinde yapılacak araçlar, daha sonra Filipinler'de yine FNSS tarafından kullanıcıya teslim edilecek.

Kabul testlerinin bir bölümü Türkiye'de, bir bölümü ise Filipinler'de yapılacak araçlar için eğitim faaliyetleri entegre lojistik destek hizmetleri kapsamında Filipinler'de gerçekleştirilecek.

Dünyada yüzme kabiliyetine sahip ilk ve tek istihkam dozer aracı olan AZMİM, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kendisini başarıyla kanıtlayarak bu referans ile ilk defa yurt dışına ihraç edildi. FNSS, bu proje ile Filipinler pazarında kalıcı olmak adına önemli bir adım attı.

AZMİM projesi, Türkiye ve Filipinler hükümetleri arasında imzalanan Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması kapsamında, yine FNSS'nin İnsanlı Silah Kuleleri projesinin ardından imzalanan ikinci proje oldu.

- FNSS hakkında

Açıklamaya göre, FNSS Savunma Sistemleri AŞ, ihtiyaca özel, etkin, güvenilir, yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayan, üreten ve alanında dünya liderleri arasında kabul edilen bir firma olarak öne çıkıyor. Ürünleri, farklı ülkelerdeki kullanıcılar tarafından tercih edilen FNSS, bugüne kadar 4 binin üzerinde zırhlı muharebe aracını kullanıcılarına teslim etti. FNSS'nin oluşturduğu geniş ürün ailesi; 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka, 4x4'ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara, seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş makinesine ve insanlı ve insansız kulelere kadar uzanıyor.

FNSS, 1.000'e yakın yetkin ve dinamik çalışanından kurulu kadrosu ile tasarımdan ürün desteğine kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca yenilikçi çözümler sunuyor. Şirket, 1990'da üretimine başladığı araçları, kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde sürekli güncel tutarken, modern muharebe sahasının ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil araçlar tasarlamayı ve üretmeyi de sürdürüyor. Dünya pazarlarına yenilikçi, modern ve yüksek teknolojili çözümleri sunan FNSS'nin, paletli araçlarda Kaplan 20 ve 30, tekerlekli araçlarda ise Pars III ürün ailesinin, gelecek dönemin kullanıcı beklentilerini şekillendiren araçlar olması bekleniyor.

- Kullanıcı odaklı çözümleri hayata geçiriyor

FNSS mühendisliği, sınıfında amfibi özelliğe sahip dünyanın tek aracı olan Kunduz (Amfibi zırhlı istihkam İş Makinası) ve tank sınıfına yeni bir soluk getiren Kaplan MT (Orta ağırlık sınıfı tank) gibi çok özel ihtiyaçları adresleyen ürünlere hayat veriyor. Bu platformlar, FNSS'nin, kullanıcısını anlayan ve nokta atışı çözüm sunan iş yapış tarzının en güncel örnekleri arasında yer alıyor.

FNSS ürünleri; performanslarını, kullanıcılarının gerçekleştirdiği ayrıntılı kabul testlerinin ötesinde, muharebe sahasında da ispat etmiş çözümler olarak öne çıkıyor. Kullanıcı memnuniyetine çok uzun vadeli bakan şirket, teslim ettiği ürünlerin ömür devrinin ötesine geçebilmesini ve bu süreçte ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara da çözüm üretebilmesini olanaklı kılan, güvenilir iş birlikleri kurmasıyla da fark oluşturuyor. Bu niteliği sayesinde FNSS, büyük projelere imza attığı ülkelerde yerli iş gücü istihdamı, yerel tedarik zinciri kurulması ve teknoloji transferiyle önemli ölçüde ekonomik katma değer katıyor. Türk savunma sanayisinin milli bir değeri olan FNSS, 30 yıllık bilgi birikimiyle tüm paydaşlarına yaratıcı çözümlerle değer katmaya devam ediyor.