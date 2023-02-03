Türk sağlık ekibi Çad'da şifa dağıttı

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Dost Eli Derneği ve Çad Sağlık Bakanlığı işbirliğinde "Sağlığa Dost Eli Projesi" kapsamında Türkiye'den Çad'a giden 12 kişilik sağlık ekibi, Encemine 8. Bölge Ndjari semtinde bulunan Nama Hastanesi'nde ücretsiz sağlık hizmeti verdi.

20-29 Ocak'ta sunulan sağlık hizmeti ile 78 cerrahi operasyon, 1535 diş tedavisi, 952 kişiye kulak, burun ve boğaz tedavisi gerçekleştirilirken 957 kişiye de genel sağlık taraması yapıldı.

2 bin 862 erkek çocuğu sünnet eden Türk sağlık ekibi, 8 günün sonunda yerel kurumlar ve Çad Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek ülkede yapılabilecek yeni sağlık projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.