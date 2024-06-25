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Türk mutfağı New York'ta tanıtıldı
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25 Haziran 2024 Salı 08:39:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 08:39:00

Türk mutfağı New York'ta tanıtıldı

Kaynak: AA

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New York'daki Türkevi'nde Türk mutfağı tanıtıldı. Misafirler, birbirinden çeşitli lezzetleri tatma fırsatı yakaladı.

New York'taki Türk Lezzetleri Resepsiyonu'nda yabancı misafirler Türk mutfağından çeşitli ürünleri tatma fırsatı buldu.

New York Türkevi'nde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra gıda endüstrisi temsilcileri, iş insanları ve diğer ülke diplomatlarından oluşan davetliler katıldı.

Türkiye'den ABD'ye gıda ihracatını artırmak için düzenlenen resepsiyonda, Türk Mutfağı Haftası kutlanırken misafirlere Türk mutfağına ait ikramlarda bulunuldu.

Türk tahıl, zeytinyağı, meyve ve sebze ile deniz ürünleri üreticileri, davetlilerin sorularını cevapladı.

Ayrıca, "Türk Lezzet Elçileri" olarak anılan dünyaca ünlü şefler Tom J. Macrina, Reimund Pitz, Greg Matchett, davetlilere, Türk gıda ürünlerinin yetiştirilmesinden servise hazırlanması ve sunumuna kadarki sürece ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Etiketler : new york türkevi lezzet
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