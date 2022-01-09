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'Türk Merdivenleri'ne kırmızı alçı tozuyla saldırı
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09 Ocak 2022 Pazar 00:32:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 00:32:00

'Türk Merdivenleri'ne kırmızı alçı tozuyla saldırı

Kaynak: AA

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki doğal güzelliklerden "Türk Merdivenleri" olarak bilinen beyaz renkteki kayalıklar, kimliği belirsiz kişilerce kırmızı alçı tozu dökülerek tahrif edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası'nın güneyindeki Agrigento vilayetine bağlı Realmonte beldesinde bulunan ve her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği "Türk merdivenlerinin (Scala dei Turchi)" görüntüsü, kimliği belirsiz kişilerin gece saatlerinde döktüğü kırmızı alçı tozuyla bozuldu.

Agrigento Cumhuriyet Savcısı Luigi Patronaggio, kayalıklardaki tahrifata ilişkin soruşturma başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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Agrigento Kültürel Miras Varlıkları Departmanından yetkililerin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne de aday gösterilen marndan oluşmuş kayalıklarda yaptığı incelemede, kırmızı alçı tozunun kolayca çıkabileceğini belirttiği de basına yansıdı.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ender güzellikteki bu doğal varlığa ve aynı zamanda adamızın imajına leke süren bu alçak hareketin sorumlularını kınıyoruz." dedi.

İtalya Arkeoloji Kulübü Derneği yetkilileri de böyle bir olayın nasıl yaşandığının bir an önce açıklığa kavuşturulmasını yetkililerden talep etti.

Etiketler : türk merdivenleri italya unesco dünya mirası
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