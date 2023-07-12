Finlandiya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Riikka Purra'nın tepki çeken ırkçı ifadelerini 2008 yılında farklı blog yazılarında tekrar tekrar kullanıyor.

Bir yazıda, trende karşılaştığı bir grup genç göçmen için, "Bana bir silah verseler, trende cesetler olurdu, görürdünüz" diyor.

Bir başka yazıda ise Somalili ve Türk göçmenleri hedef alıyor, "Türk maymunlar" ifadesini kullanıyor.

Riikka adıyla yazdığı bir başka yazıda ise, "Bugün Helsinki'de dilenci ve siyah çocuklara tükürmek isteyen kimse var mı" diye soruyor.

Purra 15 yıl önceki bu ifadelerini 'aptalca' olarak tanımladı ve kırdığı kişilerden özür dilediğini söyledi.

Twitter hesabından da açıklama yapan Purra, "Ben mükemmel bir insan değilim, hatalar yaptım" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET BİLDİRİSİNE DE İMZA ATTI

Purra'nın göçmen karşıtı ve AB'ye mesafeli Finler Partisi, nisan ayındaki seçimlerde ikinci parti oldu.

Bu parti tarihindeki en iyi sonuç olarak kayda geçti.

Bu sonuçla seçimi birinci bitiren Ulusal Koalisyon Partisi ile koalisyon yaparak hükümete girdi.

Parti lideri Riikka Purra kurulan hükümette maliye bakanlığının yanı sıra başbakan yardımcısı olarak da görev yapıyor.

Irkçı söylemlerin Finlandiya medyasında haberleştirilmesi sonrası özür açıklaması yapan Riikka Purra, koalisyondaki diğer parti liderleri ile birlikte, "ayrımcılığa karşı ve eşitliğe bağlı" olduklarını belirten bir hükümet bildirisine de imza attı.

'IRKÇILIĞIN HİÇBİR TÜRÜNÜ ONAYLAMIYORUM.'

Aşırı sağcı siyasetçi, haber ilk medyaya yansıdığında ifadelerin ona ait olduğunu kabul eden bir açıklama yapmamıştı.

İfadeleri kullandığını Salı günü kabul eden Purra, 31 yaşında kullandığı ırkçı sözler için "Şiddetin, ayrımcılığın ve ırkçılığın hiçbir türünü onaylamıyorum" savunmasını yaptı.

46 yaşındaki isim, "şu andaki aklıyla" böyle şeyler yazmayacağını da söyledi.

Riika Purra'nın ırkçı geçmişi, Finlandiya'nın yeni kurulan hükümetinin gördüğü ilk skandal değil.

Haziran ayında Purra'nın partisinden Vilhelm Junnila, 2018'deki bir konuşmasında Adolf Hitler'e yaptığı atıflar nedeniyle ekonomi bakanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ulusal Koalisyon Partisi'nden Başbakan Petteri Orpo liderliğinde kurulan dört partili koalisyon, Finlandiya halkına sıkı göç politikaları izleme vaat etmişti.