  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gaziantep FK'nin Senegalli futbolcusu Djilobodji'den kariyer rekoru
Trabzonspor'un en istikrarlısı Alexander Sörloth
Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları
Antalyaspor kötü başladığı sezonu rekorlarla tamamladı
NBA'de Houston Rockets'ı galibiyete yıldız oyuncuları taşıdı
Kurbanı kesen kasaba koşuyor
Nero cinayetini ABD'li şirket affetmedi
Bakan Selçuk: 1,2 milyon vatandaşa 1000 TL dağıtıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 845 bini geçti
Enerjide yeni dönem: Bugünden itibaren başladı
Altın rekorları altüst etti
İnanılmaz olay! Pantolonuna kobra girdi, saatlerce kurtarılmayı bekledi
ASELSAN yeni sistem için düğmeye bastı: Tamamen yerli ve milli olacak
180 km mesafeden tespit edebiliyor!
Firari Can Dündar kurban ibadetini hedef aldı
İran'ın Meşhed kentindeki park ve bahçeler Kovid-19 tedbirleri kapsamında tekrar kapatıldı
Çin'de 45, Hong Kong'da 121, Güney Kore'de 31 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçiren internet korsanları yakalandı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 71 bine yaklaştı
Yemen'de Türk Kızılay 13 bin aileye kurban eti dağıtıyor
Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da 3 bine yakın aileye kurban eti dağıtacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:59:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:59:00

Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da 3 bine yakın aileye kurban eti dağıtacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da keseceği bin 400 hisse kurbanın etini 3 bine yakın ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracak.

Türk Kızılay Kuzey Makedonya 2. Bölge Ekip Başkanı Fuat Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasının devam etiğini belirtti.

Türkiye, Kuzey Makedonya ve dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılayın, kurban etlerini milyonlarca mazlumun sofrasına bugünden itibaren bayram boyunca ulaştıracağını ifade eden Emin, "Kuzey Makedonya’da bizler Üsküp başta olmak üzere Kumanova, Resne, Manastır gibi şehirler ve köylerinde 3000’e yakın aileye kurban etini ulaştırmış olacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasındaki zorlu yaşamda Kuzey Makedonya'daki halkın bir nebze de olsa yanında olmayı Kızılay olarak borç bildiklerinin altını çizen Emin, "Bugün burada da bu ihtiyacı gidermeye çalıştık. Umuyorum farklı durumlarda da Türk Kızılay yine Kuzey Makedonya’da farklı çalışmalarla yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya'da kurban organizasyonu çerçevesinde yerel kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını belirten Emin, "Doğu Makedonya’daki kesim ve dağıtım organizasyonunda Kızılay, Doğu Makedonya Türkleri Derneğiyle iş birliği yapmaktadır. Üsküp ayağında da Merhamet Derneğiyle bu iş birliğini gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER