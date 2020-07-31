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31 Temmuz 2020 Cuma 13:52:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 13:53:00

Türk Kızılay Endonezya'da 13 bin aileye kurban eti ulaştıracak

Kaynak: AA

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Türk Kızılay, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda Kurban Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahibi 13 bin aileye kurban eti dağıtacak.

Türk Kızılay Endonezya Delegasyonu Başkanı Abdullah Doğukan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palu, Sigi ve Donggala bölgelerinde 13 bin aileye ulaştıracak şekilde 250 büyükbaş hayvan etinin dağıtımına başladıklarını belirtti.

Dönmez, dağıtımların, Endonezya Kızılhaçı, Sosyal ve Politikalar Bakanlığına bağlı yetkililer ve diğer ortak kuruluşların katılım ve gözetiminde yapıldığını kaydetti.

Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem sonrası bölge halkına halen destek vermeye devam eden Türk Kızılay, toplamda 12 insani yardım projesi ile yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Sulawesi Adası'nda 28 Eylül 2018'de, Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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