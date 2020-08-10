Türk F-16'ları ile Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat! TurAz Kartalı 2020 devam ediyor

Türk F-16'ları ile Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat! TurAz Kartalı 2020 devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçaklarının senaryo gereği çifter ve toplu uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, pilotların görevleri başarıyla yerine getirdiği kaydedildi.