10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:42:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:42:00
Türk F-16'ları ile Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat! TurAz Kartalı 2020 devam ediyor
Kaynak: AA
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Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçaklarının senaryo gereği çifter ve toplu uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, pilotların görevleri başarıyla yerine getirdiği kaydedildi.
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