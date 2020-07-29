Türk askeri Nahçıvan'da! Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan anlayacağız

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29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:50:00

Türk askeri, Azerbaycan ortak tatbikatı için Nahçıvan'da! Hacıyev: Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan anlayacağız

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Türkiye-Azerbaycan arasında, bugün başlayacak ve 10 Ağustos'a kadar sürecek olan geniş çaplı tatbikat kapsamında Türk askeri, Nahçıvan'a geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, “Tatbikat düşmanlara güçlü bir mesaj vermektedir. Tatbikat en iyi şekilde gerçekleşecek. Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan anlayacağız.' dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan ve Türkiye'nin büyük ölçekli müşterek taktik ve taktik uçuş eğitimlerine katılan bir grup asker ve uçak, Nahçıvan'a geldi. Karşılama töreninde Özel Kuvvetler Havaalanı’nda tatbikata katılacak personel için Türkiye ve Azerbaycan milli marşları çalındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kargo uçaklarının getirdiği askeri nakliye, saldırı ve savaş helikopterleri, Özel Kuvvetler Havaalanı’nda taktik uçuş eğitimi için hazırlanıyor” denildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI HACIYEV: İKİ ÜLKENİN YARDIMLAŞMA ÖRNEĞİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) verdiği röportajda, yapılacak geniş kapsamlı tatbikatı değerlendirdi. Hacıyev, “Tatbikat düşmanlara güçlü bir mesaj vermektedir. Tatbikat en iyi şekilde gerçekleşecek. Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan anlayacağız. İki ülke ordusunun yardımlaşma örneğinin sergilendiği güçlü bir tatbikat olacak” ifadelerini kullandı.

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