  • BIST
    118781
  • Dolar
    6,8620
  • Euro
    7,8132
  • Altın
    396,8840
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan Sisi'ye hayati Libya uyarısı
Koronavirüse yakalananlarda 6 ay boyunca devam ediyor
Dolarda son durum...
Filistinliler Kudüs'te Ayasofya'nın açılmasını destekledi
ABD'den Avrupa'ya 'Türkiye' eleştirisi: Kimse BAE ve Mısır uçaklarına bir şey demiyor
Çağatay Ulusoy marketten tek seferde 3 bin 800 liralık alışveriş yaptı
ABD'den darbeci Hafter'le gizli görüşme!
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde karışık seyrediyor
ECB'den parasal teşvik çağrısı
FETÖ'cülerden öğrencilere iğrenç işkence
Başkan Erdoğan devreye girdi: Kıdem tazminatı talimatı
Teröriste skandal hitap!
Dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi
TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
Koronavirüs ABD'ye kabus gibi çöktü: Açıklanan rakamla salgında rekor kırıldı
Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler petrol pompa istasyonunu kapattı
ABD'deki Azerbaycanlılar Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi
BM Kovid-19 ile mücadele için 10,3 milyar dolarla tarihinin en büyük yardım çağrısını yaptı
Libya ile İtalya arasında güvenlik ve mayınların temizlenmesinde iş birliği
Libya: Sisi'nin tehditleri Libyalılar için hiçbir şey ifade etmiyor
Kuzey Makedonya'da erken genel seçimin sonuçları açıklandı
İran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi
2016'lı ‘tuğ'lar terfi bekliyor
Ülkeleri bekleyen tehlike: Çin'in nüfusu yarı yarıya azalabilir
17 Temmuz 2020 Cuma 08:36:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 08:37:00

Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler petrol pompa istasyonunu kapattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde hükümetin 2017'de imzaladığı anlaşmayı yerine getirmemesini protesto eden göstericiler, petrol pompalama istasyonunu işgal ederek kapattı.

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde hükümetin 2017'de imzaladığı anlaşmayı yerine getirmemesini protesto eden göstericiler, petrol pompalama istasyonunu işgal ederek kapattı.

Tatavin vilayetine 110 kilometre uzağındaki petrol kuyularının bulunduğu Kamur bölgesinde bir petrol pompa istasyonu önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişilik protestocu grup istasyonun faaliyetlerini durdurdu.

Bölgeyi korumayla görevli ordu kuvvetleri protestocuların eylemine engel olamadı.

Protestocuların sözcüsü Tarık el-Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birçok defa yaptığımız protestoların ardından şimdi, Kamur Anlaşması'ndaki maddelerin tamamının uygulanması için petrol istasyonuna geldi kapatmak için geldik." ifadesini kullandı.

Ordu birlikleri tarafından korunan petrol pompa istasyonu, Tatavin çöl bölgesindeki en önemli petrol tesislerinden biri olarak biliniyor.

Tatavin kentinde haftalardır gerginlik yaşanıyor. Bölge halkına istihdam sağlanması talebiyle ve hükümetin talepleri karşılamamasını protesto için düzenlenen gösterilere emniyet güçleri müdahalelerde bulunmuş, protestocular ile polisler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Tatavin'deki işsizlik protestoları

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin ilinde 2017 yılında yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) ara buluculuğunda göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin ildeki kalkınma fonuna yıllık 80 milyon dinar bütçe ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde iş imkanı sağlanması öngörülmüştü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER