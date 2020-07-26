26 Temmuz 2020 Pazar 00:54:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 01:09:00
Tunus'ta yeni hükümet kurulması için görevlendirme yapıldı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye yeni hükümeti kurma görevi verdi.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye yeni hükümeti kurma görevi verdi.
- Tunus'ta yeni hükümet kurulması için görevlendirme yapıldı
- Almanya'da apartmanın üstüne uçak düştü: 3 ölü
- Netanyahu karşıtı gösteriler ülke geneline yayılıyor
- Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek
- Yemen'de sel 13 can aldı
- Klinik deneyler başarılı oldu, şirketin hisseleri yüzde 540 arttı