Tunus'ta güvenlik güçlerine saldırının cezalandırılmasını öngören tasarı protesto edildi

Başkent Tunus'taki parlamento binası önünde, sivil toplum kuruluşlarından aktivistlerin de katılımıyla silahlı kuvvetlere (polis ve asker) karşı yapılan saldırıların cezalandırılmasını içeren yasa tasarısının geri çekilmesi için gösteri düzenlendi. Milletvekillerinden söz konusu yasa tasarısının geri çekilmesi ve oylanmamasını talep eden göstericiler, "korku yok", "asla affetmeyeceğiz", "yönetim halkın mülküdür" ve "tasarı geçmeyecek" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriyi organize edenlerden Esrar bin Cuveyra AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yasa tasarısına şekil ve içerik olarak karşı olduklarını, tasarının baskı ve polis devleti teşkil etmeyi içeren bölümleri olduğunu söyledi. Yasa tasarısının 7. bendinin polise tehlikeli hissettiği durumlarda vatandaşlara ateş açma hakkı tanıdığını dile getiren Cuveyra, yasanın geçmesi halinde bazı milletvekilleriyle koordineli olarak anayasal çerçevede gerginliği tırmandıracak planlarının mevcut olduğunu söyledi.

Parlamentoya sunulan 20 maddeden oluşan yasa tasarısı, güvenlik güçlerine, ailelerine, karargahlarına ve teçhizatlarına karşı yapılan saldırılara para ve hapis cezaları içeriyor. Söz konusu yasa tasarısı ilk olarak 2015 yılında parlamentoya sunulmuş, yerel ve uluslararası kuruluşlar tasarının Anayasa'ya, insan hakları ilkelerine ve bireysel özgürlüklere aykırı olduğunu belirterek geri çekilmesini talep etmişti. Tunus'ta 2013'ten bu yana hız kazanan terör saldırılarında güvenlik güçlerinden onlarca kişi hayatını kaybetti.