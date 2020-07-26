  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8493
  • Euro
    7,9944
  • Altın
    418,8370
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şoför kalp krizi geçirdi otobüs kaza yaptı!
"Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşayabiliriz"
Başkan Erdoğan: Son dönemde MİT'in hedef alınması tesadüfi değildir
MSB'den çok sert tepki: Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır
Koronavirüs sonrası sadece Türkiye yaptı! Dünya bu uygulamanın peşinde
CHP'li eski vekilin iftirasına vatandaştan susturan cevap!
Galatasaray'a transferini açıkladı!
Malatya Hayvanat Bahçesi'nin minik misafirleri ziyaretçilerini bekliyor
Dev tatbikata Türkiye de katıldı!
Galatasaray'a dönme zamanı!
İngiltere'den flaş İspanya kararı!
Sokaklarda "koronaya selam" partileri!
Türk mobilyaları Çin'de fuarda tanıtılacak
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! O bar kapatıldı!
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı
Destici: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından her Türk büyük gurur duymalı
İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü
Rum yetkili açıkladı: Maraş açılma safhasına geldi, engel olunmadı
Putin'den düşmanlarına gözdağı
Vali Ali Yerlikaya'dan Başakşehir'e ziyaret
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kriz söylemi bazıları için yönetim aracına dönüştü
İran'da Kovid-19 ölümleri 15 bin 700'e yükseldi
Elon Musk'tan şok açıklama: Kime istiyorsak darbe yaparız
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
26 Temmuz 2020 Pazar 14:01:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 14:01:00

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kriz söylemi bazıları için yönetim aracına dönüştü

ABONE OL

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ismini vermekten kaçındığı bazı siyasetçileri "kriz söylemini bir araca dönüştürmek" ile eleştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi hükümeti kurmakla görevlendirdiği sırada yaptığı açıklamaları içeren bir görüntü, cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntüde ülkede son dönemde yaşanan siyasi krize değinen Said, "Kriz söylemi bazıları için yönetim aracına dönüştü." dedi.

Önlerinde bulunan görevin zorluğuna dikkati çeken Said, "Tahammül edeceğiz ve halkın iradesini gerçekleştirmek için çalışacağız." diye konuştu.

İç barışı muhafazanın ve hukuka saygının kutsal olduğunu belirten Said, "Her kim yasa dışı hareket ederek ülkeyi parçalamayı ve çatışmaya sokmayı düşünüyorsa, o hayal kuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki yolsuzluk tartışmalarına da değinen Said, "Kim olursa olsun, Tunus halkının bir kuruşuna dahi el uzatan hoş görülmeyecektir." dedi.

Tunus'ta Başbakan İlyas el-Fahfah yolsuzluk iddiaları ve çıkar çatışması nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Said dün akşam yeni hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'ye vermişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER