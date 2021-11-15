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15 Kasım 2021 Pazartesi 19:42:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 19:42:00

Tunus açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Tunus'un güneyinde yer alan Susa kenti açıklarında tekneleri alabora olan 16 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı. Göçmenlerin arasında bir bebek ve 3 çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberinde, kurtarılan 16 düzensiz göçmen arasında bir bebek ve 3 çocuğun da bulunduğu açıklandı.

Susa ticaret limanına getirilen düzensiz göçmenlerin, yapılacak soruşturmanın ardından en yakın göçmen merkezine gönderilecekleri ifade edildi.

Avrupa'ya ulaşma umuduyla denize açılıyorlar

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Etiketler : tunus göçmen afrika avrupa
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