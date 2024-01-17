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17 Ocak 2024 Çarşamba 19:25:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 19:25:00

TSK'nın Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı

Kaynak: AA

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TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Etiketler : TSK Somali Karasuları TSK deniz unsurları Aden Körfezi Somali karasuları
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