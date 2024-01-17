17 Ocak 2024 Çarşamba 19:25:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 19:25:00
TSK'nın Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Kaynak: AA
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TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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