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11 Kasım 2020 Çarşamba 07:50:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 07:50:00

Trump'tan yenilgi sonrası büyük operasyon! Kritik noktalara adamlarını yerleştiriyor

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almasının ardından kendisine yakın isimleri Pentagon'un kritik pozisyonlarına getiriyor.

ABD'de başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre rakibi Demokrat Joe Biden'a kaybetmesinin ardından seçimle ilgili birçok eyaletteki oylar için dava açan ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin güvenlik bürokrasisinden kritik isimleri görevden alacağı iddia ediliyor.

AA'nın aktardığı habere göre, Donald Trump'ın Twitter hesabından Esper'i görevden aldığını açıklaması üzerine ABD liderinin CIA ve FBI direktörlerini de görevden alacağı öne sürüldü.

Diğer taraftan Trump'ın Pentagon'da kritik pozisyonlara kendiyle oldukça yakın çalışan isimleri ataması dikkati çekiyor.

Esper'in görevden alınması ile Savunma Bakanlığı Güvenlik Politikalarından Sorumlu Müsteşar Vekili James Anderson'ın da istifa ettiği bildirildi.

Anderson'dan sonra Pentagon'da birçok üst düzey yekilinin de istifa etmesi bekleniyor.

Trump'ın daha önce Savunma Bakanlığı Güvenlik Politikaları Müsteşarlığı için aday gösterilip "İslam karşıtı paylaşımları" ve "eski Başkan Barack Obama'yı terörist olarak nitelemesinden" dolayı Senato tarafından onaylanmayan emekli Tuğgeneral Anthony Tata'yı aynı göreve vekaleten getirdiği bildirildi.

Tata, görevi vekaleten yürüteceği için Senato onayına gerek duymayacak.

Ayrıca Savunma Bakanlığına vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atayan Trump'ın, Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne ise Ulusal Güvenlik Konseyinde görevli ve kendine yakın bir isim olan Kash Patel'i atayacağı iddia ediliyor.

Pentagon'da yapılan bu değişiklikler ile CIA ve FBI'da yapılması beklenenlerin, Donald Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin başlattığı yasal süreçle ilgili olduğu ileri sürülüyor.

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