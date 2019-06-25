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25 Haziran 2019 10:18 | Salı

Trump'tan Kongre çıkışı: İran'a saldırı için Kongre'nin onayına ihtiyacım yok

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı talimatı için Kongre'nin onayına ihtiyacı olmadığını söyledi. ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, Kongre'deki Demokratlar, Trump yönetiminin Tahran'a karşı herhangi bir askeri eyleme geçmeden önce Kongre'den onay alması gerektiğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, The Hill internet sitesine verdiği mülakatta ABD-İran gerilimini değerlendirdi.

Kongre'nin onayını almadan İran'a yönelik herhangi bir saldırı yapma yetkisine sahip olup olmadığı şeklindeki soruya yanıt veren Trump, "Evet, buna yetkim var." dedi. Trump, "İran konusunda ne yaptığımızla ilgili Kongreyi sürekli bilgilendiriyoruz, sanıyorum bunu da takdir ediyorlar. Onları güncel tutmak istiyorum ama yasal olarak bunu yapmak zorunda değilim." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin "Trump İran'ı vurmadan önce bizden yetki istemeli." şeklindeki açıklaması hatırlatılan Trump, "Buna katılmıyorum; birçok insan buna katılmıyor." dedi.

İran'a yönelik bir hava saldırısına onay vermeye çok yakın olduğunu anlatan Trump, "Daha sonra bunu yapmamaya karar verdim. Bu kararı bir noktada verecektim ve sonra yapmamaya karar verdim çünkü gerçekten orantılı olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile İran arasındaki tansiyon artarken Kongre'deki Demokratlar, Trump yönetiminin Tahran'a karşı herhangi bir askeri eyleme geçmeden önce Kongre'den onay alması gerektiğini savunuyor.

Geçen hafta ABD'ye ait bir insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesi sonrasında iki ülke arasındaki ipler iyice gerilmiş, Trump dün imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i yaptırım listesine almıştı. 

(AA)

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