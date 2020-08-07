Trump'tan Kanada'dan gelen alüminyuma yüzde 10'luk gümrük vergisi için kararname
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için kararname imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde yaptığı konuşmada, Kanada'ya daha önce uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisini geçen yıl kaldırdıklarını anımsatarak, "Yönetimim, Kanada hükümetinden alüminyum endüstrilerinin bizim ülkemize akarak, iş alanlarımızı yok etmeyeceğine yönelik aldığı söz üzerine gümrük vergisini kaldırmıştı çünkü bunu yapıyorlardı." dedi.
Kanada'nın ABD'den yararlandığını öne süren Trump, bu yüzde 10'luk gümrük vergisinin uygulanması için bir kararname imzaladı.
- ABD Kandil'de hasar tespiti yaptı
- Dünya genelinde koronadan ölü sayısı 717 bin 754'e ulaşırken vaka sayısı da 19 milyon 250 binin üzerine çıktı
- Patlama siyaseti de vurdu! Soruşturma krizi!
- Türkiye, Malta ve Libya anlaştı
- Beyrut Limanı'ndaki patlamaya tepki olarak istifa etti
- Yunanistan'dan küstah çağrı! Avrupa'ya çağrı yaptılar