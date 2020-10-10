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10 Ekim 2020 Cumartesi 08:26:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 08:26:00

Trump'tan flaş sözler: Evinin bodrumunda saklanan biri olamam

Kaynak: AA

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8 saattir ilaç kullanmayan Trump iyi olduğunu belirtti 'Evinin bodrumundan çıkmıyor' iddialarına da sert tepki vererek 'Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeyi yönetiyorum. Evinin bodrumunda saklanan biri olamam' ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Trump, son 8 saattir ilaç kullanmadığını ve kendini iyi hissettiğini belirtti. "Evinin bodrum katından çıkmıyor" diye eleştirdiği Demokrat rakibi Biden'a da gönderme yapan Trump, "Evinin bodrum katında saklanan biri olamam. Ben dünyanın en büyük ekonomisine sahip bir ülkeyi yönetiyorum." dedi.

AA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonraki ilk mülakatında Demokrat rakibi Joe Biden'a gönderme yaptı. Dünyanın en büyük ekonomisini yönettiğini ifade eden Trump, "Hayatının geri kalanında evinin bodrum katında saklanan biri olamam." dedi.

Fox televizyonunda yayınlanan Tucker Carlson Show için Doktor Marc Siegel'in sorularını yanıtlayan Trump, koronavirüs teşhisi sonrası şu anda kendini oldukça güçlü hissettiğini belirtti.

Walter Reed Askeri Hastnesine giderken kendisini çok güçlü hissetmediğini kaydeden Trump, "Bu hastalığı geçiren birçok insanın aksine nefes sorunum yoktu." dedi.

"SON 8 SAATTİR İLAÇ KULLANMIYORUM"

Siegel'in "Doktorların dediği vakitten önce hastaneden ayrılmak istediniz mi?" şeklindeki sorusuna ise Trump, "Evet istedim. Beni sadece gözlem için orada tutmak istediler ama ben ilk günden sonra zaten kendimi çok iyi hissediyordum." yanıtını verdi.

Trump, "Son 8 saattir, hiçbir ilaç almıyorum. Bu da beni daha iyi hissettiriyor çünkü ilaç almayı sevmiyorum." ifadesini kullandı.

"BEYAZ SARAY'DA KAPMIŞ OLABİLİRİM"

Kendisine verilen steroid'in yan etkileri olup olmayacağına ilişkin bir soruya Trump, "Şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Bence ben bu ilacı iyi tolere ettim." yanıtını verdi.

Trump, Kovid-19 tedavisi gören kişiler için de plazma bağışında bulunacağını açıkladı.

Kovid-19'u nerede kapmış olabileceğinin sorulması üzerine Trump, "Bilmiyorum. Beyaz Saray'da büyük etkinlikler oluyordu belki de orada kaptım. Ama gerçekten bilmiyorum." dedi.

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