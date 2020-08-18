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18 Ağustos 2020 Salı 00:32:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 00:38:00

Trump açıkladı: Faaliyetlerini Çin'den ABD'ye taşıyan şirketlere 'vergi indirimi' sözü

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Donald Trump, faaliyetlerini Çin'den ABD'ye getiren şirketlere vergi indirimi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletine bağlı Mankato kentinde yaptığı konuşmada, ülke gündemini değerlendirdi ve Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklendi.

Demokratların ABD'nin değerlerini yok etmeye çalıştığını savunan Trump, "Joe Biden, sol kanattaki aşırılıkçıların kuklası." diye konuştu.

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerindeki şiddet olaylarına dikkati çeken Trump, "Biz sizin kentlerinizi ve kenar mahallelerinizi, suçlu bir gelecekten ve kaostan koruyacağız." dedi.

Trump, Kovid-19'u "veba" olarak nitelendirerek, "Veba ülkemize geldikten sonra Çin ile görüşmedim." ifadesini kullandı.

Çin'de faaliyet gösterilen Amerikan şirketlerini de ABD'ye dönmeye çağıran Trump, "Faaliyetlerini Çin'den Amerika'ya getiren şirketlere vergi indirimi yapacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Kovid-19 aşısını bulmaya "çok yakın" olduğunu vurgulayan Trump, "Çin virüsünü yeneceğiz." diye konuştu.

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