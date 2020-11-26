  • BIST
    1325.47
  • Dolar
    7,9443
  • Euro
    9,4238
  • Altın
    461,4490
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'tan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'e özel af
Kalabalık alanlarda 4 gün boyunca denetim yapılacak
Trump: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz
Koalisyon güçleri: Kızıldeniz'deki terör eyleminin engellenmesi sırasında bir gemide hafif hasar olu...
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
BM: Suriye Anayasa Komitesi Cenevre'de toplanmayı planlıyor
Elektrik ve Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi
Demir Ali için 2 milyon 100 bin euro toplandı
ABD'den Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milislerine yaptırım
Çam kozalağından yoğurt yapıyor
MGK bildirisi açıklandı
Bugün burçları neler bekliyor? 26 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son verileri açıkladı
Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona hayatını kaybetti
Vali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
Emine Erdoğan'dan televizyon yayınlarına uyarı: Reytinge kurban etmeyelim
AB'den aşı açıklaması: Tünelin ucunda ışık göründü
Şeref Yıldız'ın evine alçak saldırı
Şentop: Katar halkının siyasete katılımını destekleyecek çok önemli bir gelişme
Türkiye ve Katar'dan kritik toplantı! Başkan Erdoğan ve Al Sani bir araya gelecek
Kılıçdaroğlu tepki çeken sözlerini savundu
MGK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Kenan Işık'tan güzel haber!
Polo Sporunun İkonik Markası U.S. Polo Assn.'den Sonbaharda Doğa Terapisi!
26 Kasım 2020 Perşembe 00:57:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 00:57:00

Trump'tan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'e özel af

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması kapsamında hakkında "FBI'a yalan söyleme" suçlaması bulunan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e özel af çıkardığını duyurdu.

Amerikan basınında Trump'ın Flynn'i affedeceği yönünde çıkan haberlerin ardından Trump, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Trump, "General Michael Flynn'e tam af çıkardığımı duyurmaktan gurur duyuyorum. Flynn ve ailesini tebrik ediyorum. Biliyorum gerçekten olağanüstü bir Şükran Günü geçireceksiniz." ifadesini kullandı.

FLYNN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Flynn'in avukatları, ocakta müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'a yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.

FBI'IN FLYNN'İ YALAN BEYANA ZORLADIĞINA DAİR BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Amerikan basınına 29 Nisan'da sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı belirtilen yeni belgeler, FBI yetkililerinin 2017'deki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'na cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin el yazısı notlarında amacın bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşünüldüğü görülmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada Flynn'e yönelik davanın düşürüleceğini açıklamıştı.

Etiketler : abd adalet bakanlığı amerikan
Bensu Soral'ın koronavirüs paniği...

Bensu Soral'ın koronavirüs paniği...

Sıfır makyaj Serenay

Sıfır makyaj Serenay
Pelin Karahan'dan proje açıklaması

Pelin Karahan'dan proje açıklaması
Teoman'da durumlar kötü

Teoman'da durumlar kötü
Yüzün göründü

Yüzün göründü
Demet Akalın'dan Deniz Seki'ye: Boşandığımda neredeydin?

Demet Akalın'dan Deniz Seki'ye: Boşandığımda neredeydin?
Ece Erken: Alıştırdım onu

Ece Erken: Alıştırdım onu

İbrahim Kutluay ve kızı İrem Kutluay'ın baba kız günü

İbrahim Kutluay ve kızı İrem Kutluay'ın baba kız günü
Fahriye Evcen'den filtreli poz

Fahriye Evcen'den filtreli poz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER