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Trump'tan Biden'a: Beyni yıkanmış
10 Temmuz 2020 Cuma 07:44:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 08:29:00

Trump'tan Demokrat rakibi Biden için: Bu adam tüm ülkeye acı çektirecek

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Trump, "Radikal sol Biden'ın beynini yıkamış. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyor. Bu adam tüm ülkeye acı çektirecek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden hakkında, "Radikal sol Biden'ın beynini yıkamış. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyor. Bu adam tüm ülkeye acı çektirecek" açıklamasında bulundu.

Trump, Fox televizyonunda Sean Hannity'nin sunduğu programa telefonla bağlanarak, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerini ve Kovid-19 salgınını değerlendirdi.

Demokratların başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın açıklamalarına dikkati çeken Donald Trump, "Şu gerçekle yüzleşelim, Joe radikal solun hakimiyetine girdi. Onların ne yaptığı ya da kendisini neyin içine çektiği hakkında en ufak bir fikri yok" ifadesini kullandı.

Joe Biden'ın asla radikal solu anlamayacağını savunan Trump, "Radikal sol Biden'ın beynini yıkamış. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyor. Bu adam tüm ülkeye acı çektirecek. Piyasalar çökecek. Kötü şeyler olacak. Polis teşkilatlarını dağıtacaklar. Bunun geri tepmeleri olacak ve belki de tıpkı Venezuela gibi bizim ülkemiz de cehenneme dönecek" görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Biden'ın bilinç düzeyini ölçen bir teste girmesi gerektiğini de savunarak, "Biden hiçbir bilişsel teste girmez, çünkü hiçbirini geçemez. Ben geçenlerde bir teste girdim ve gayet iyi iş çıkardım. Bence Biden da aynı teste girmeli" ifadesini kullandı.

Trump, Seattle'da göstericilerin kurduğu "özerk bölgenin" dağıtılmasına ilişkin ise "Biz bu bölgeye girmeye hazırlanıyorduk. Seattle Belediyesi bizden önce davranıp onları dağıttı. Onlar yapmasa, biz çok yakın bir zamanda müdahale için hazırdık" bilgisini paylaştı.

"Maske takmak ile ilgili bir sorunum yok"

Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyesi de olan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin salgın hakkındaki açıklamalarına da tepki gösteren Donald Trump, "Fauci iyi bir adam ama hatalı açıklamaları oluyor" değerlendirmesi yaptı.

Sık sık maske takmamasıyla ilgili eleştirilen Trump, "Benim maske takmak ile ilgili bir sorunum yok. Gerekirse takarım. Kimsenin hayatını tehlikeye atmak istemem, ancak ABD Başkanı olarak zaten çok izole bir hayat yaşıyorum." diye konuştu.

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