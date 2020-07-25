Trump'tan ABD'de ilaç fiyatlarının düşürülmesi için 4 kararname

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik 4 kararname imzaladı.

Trump, söz konusu kararnameleri imzalamadan önce Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

ABD Kongresinin ilaç fiyatlarının düşürülmesi için uzun yıllardır çalıştığını ancak bugüne kadar bir sonuç alamadığını vurgulayan Trump, "Artık ben daha fazla beklemek istemiyorum. Bu nedenle de ilaç fiyatlarını büyük miktarda düşürecek 4 ayrı kararname imzalayacağım." ifadesini kullandı.

Trump, ülkesinde 51 yıldır ilk kez ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik bir adım atıldığının ancak bu düzenlemelerin henüz istediği boyutlarda olmadığının da altını çizdi.

İmzalayacağı ilk kararname kapsamında penisilin fiyatlarını düşüreceklerini kaydeden Trump, ikinci kararname ile de toptancılar ve eczanelere reçeteli ilaçları Kanada ve diğer ülkelerden ithal etme imkanı tanıyacaklarını belirtti.

Trump, üçüncü kararnamenin ise ilaç simsarlarının önlenmesine yönelik olacağını vurgulayarak, "Kimse bu adamların ya da kadınların kim olduğunu bilmiyor. Onların kim olduğu hakkında kimsenin bir fikri yok. Belki de ilaç firmalarından bile daha çok para kazanıyorlar." ifadesini kullandı.

Son kararnamenin ise diğer tüm kararnamelerden önemli olduğuna dikkati çeken Trump, bu kararnameyle reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da bir yandan sürdüğüne işaret eden Trump, şu anda en önemli önceliklerinin bu virüse karşı bir aşı geliştirilmesi olduğunun altını çizdi.

Trump, konuşmasının ardından salonda bulunan diğer konuklara da söz verdikten sonra kararnameleri imzaladı.