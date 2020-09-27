Trump, mahkeme için kadın hakim Barrett'i aday gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, yüksek mahkeme için kadın hakim Amy Coney Barrett'i aday gösterdi.
Trump'ın Yüksek Mahkeme'de Ruth Bader Ginsburg'ün ölümünden sonra boşalan koltuğa Amy Coney Barrett'ı aday göstereceği, daha önce ABD basınına sızmıştı.
Liberal kanattaki Ginsburg'ün cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi yeni ismi açıkladı.
Trump, yüksek mahkeme için kadın hakim Amy Coney Barrett'i aday gösterdi. Başkan'ın aday gösterdiği ismin Senato'da onaylanması gerekiyor.
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