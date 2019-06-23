Trump'ın taciz skandalları bitmiyor

KORKUDAN POLİSE GİDEMEMİŞ

Daha önce de benzer suçlarla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın adı, yine taciz skandalına karıştı. Köşe yazarı E. Jean Carroll, 1996’da Trump’la bir mağazada karşılaştıkarını iddia emişti. Carroll, giyinme kabinine girdikten sonra ABD Başkanı’nın yanına geldiğin, kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Korkudan polise gidemeyen Carrol yaşadığı kötü deneyimi 2 yakın arkadaşına anlattığını söyledi.

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Şu anda 75 yaşında olan Carrol, hayatından endişe ettiği için olay hakkında daha önce konuşmaya cesaret edemediğini söyledi. Trump ise iddiaları reddederek, böyle bir olayın hiç yaşanmadığını söyleyerek yazarın “yalan haber” yaptığını ifade etti. Olaya ilişkin hiçbir kanıt bulunmadığını öne süren Trump, “Bu şahısla hayatım boyunca hiç tanışmadım. Yeni çıkacak olan kitabını satmak için reklam yapıyor” dedi.