Trump'ın seçim ekibi Nevada'da oy sayımlarının durması için dava açtı

Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibinden eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt, Las Vegas'ta düzenledikleri basın toplantısında, Nevada'nın, seçimlerin kaderini belirleyecek en önemli eyaletlerden biri olduğunun altını çizdi.

Laxalt, postayla gönderilen oylarda ciddi usulsüzlükler tespit ettiklerini belirterek, "Bugün bizi imzaları kontrol etmemiz için gözlem heyetine almıyorlar. Son günlerde eyalette kullanılan oylar ile ilgili usulsüzlükler konusunda ihbarlar aldık. Ölü kişilerin ve eyaletten taşınan binlerce kişinin adına oy pusulaları gönderildiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Bazı Cumhuriyetçi seçmenlerin adına daha önce oy kullanıldığını ve bu nedenle oy kullanmalarına izin verilmediğini ileri süren Laxalt, "Biz Las Vegas'taki mahkemede şimdi bir dava açıyoruz. Yargıçlardan bu usulsüzlükler konusunda gerekeni yapmalarını ve oyların sayımının bir süreliğine durdurulmasını istiyoruz" bilgisini paylaştı.

Eski Ulusal İstihbarat Direktör Vekili Richard Grenell de seçmenlerin gerçekten eyalette ikamet edip etmediğini denetlemek için kendilerine erişim sağlanmadığının altını çizerek, "Biz şu an seçim yetkililerinden bir yanıt bekliyoruz ama yanıt yok. Yasa dışı oyları saymaya devam ediyorlar, bu kabul edilemez" dedi.

ABD'DE SEÇİMLERİN KAZANANI HENÜZ NETLEŞMEDİ

ABD'de 3 Kasım Salı yapılan 59. başkanlık seçimlerinde kazanan henüz netleşmedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump, şu ana kadar 214, Biden ise 253 delege kazandı.

Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil.

11 delegeli Arizona ve 6 delegeli Nevada'da kazananın belli olması, başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın belirlenmesinde kritik öneme sahip.