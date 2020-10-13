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13 Ekim 2020 Salı 00:48:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 00:50:00

Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Trump, kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi taburcu edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran ve tedavi altına alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 testi negatif çıktı.

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Trump'ın son Kovid-19 testleri hakkında kendisine çok sayıda soru geldiğine işaret eden Conley, "Trump'a arka arkaya günlerde Abbottt BinaxNOW antijen testiyle yapılan Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı." ifadesini kullandı.

Bu testin şu andaki durumunu belirlemek adına, Başkanın izolasyon döneminde kullanılmadığını belirten Conley, "Trump'ın şu anki durumuna karar vermek için antijen testleriyle birlikte, ek klinik ve laboratuvar veriyi de kullandık." açıklamasını yaptı.

Conley, yaptıkları tetkiklerin ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberleri sonucunda, Trump'ın diğer kişilere hastalık bulaştırmayacağı kanısında olduklarını da vurguladı.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, 2 Ekim Cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra geçen pazartesi günü taburcu edilmişti.

NE OLMUŞTU?

1 Ekim Perşembe'yi 2 Ekim Cuma'ya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını duyuran Trump, kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi taburcu edilmişti.

Tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam edilen Trump'ın doktoru Sean Conley, son açıklamasında, "Cumartesi günü, Başkan'a Kovid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Başkan'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

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