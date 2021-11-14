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14 Kasım 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 11:30:00

Trump'ın F-22 gafı ABD'de gündem oldu!

Kaynak: Star.com.tr

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ABD eski başkanı Donald Trump'ın F-22 gafı yeniden gündem oldu. 2018 yılında yaptığı bir konuşmada Norveç'e 'F-52' savaş uçakları sattığını açıklayan Trump F-22 savaş uçakları için yanlış telaffuz kullanmıştı. ABD'nin Norveç ile yaptığı yeni anlaşma öncesi bu sözler ABD'de gündeme tekrardan geldi.

ABD, Norveç ile savaş uçakları konusunda yeni bir anlaşmaya vardı. Anlaşma sırasında Norveç hükümeti, "ABD'nin Norveç'teki varlığını, eğitimini ve tatbikatlarını düzenler ve kolaylaştırır. ABD'nin kriz veya savaş durumunda Norveç'i hızlı bir şekilde güçlendirmesini kolaylaştırır" maddesinde anlaşma sağlandı. Bu anlaşma sonrası ABD eski başkanı Donald Trump'ın 2018'in başlarında söylediği F-22 gafı akıllara getirdi.

ABD'NİN NORVEÇ'E "F-52" SAVAŞ UÇAKLARI SATTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD başkanlığı sırasında Donald Trump basında sık sık yaptığı gaflarla çoğu kez gündeme gelmişti. Bunlardan bir tanesi de Trump'ın F-22 gafıydı. Yanlış beyanı, onun var olmayan bir savaş uçağının Norveç'e satıldığını duyurmasıydı. Trump, 2018'in başlarında ABD'nin Norveç'e "F-52" savaş uçakları sattığını açıklamıştı.

Washington Post tarafından bildirildiği üzere Trump, Beyaz Saray'da dönemin Norveç başbakanı Erna Solberg ile ortak bir görüşmedeydi. "Kasım ayında ilk F-52'leri ve F-35 savaş uçaklarını teslim etmeye başladık" diyen Trump, "Toplam 52 tane var ve bir kısmını şimdiden programın biraz ilerisinde teslim ettiler." demişti.

Aslında böyle bir jet yoktu. Trump F-22 savaş uçağını F-52 olarak söylemişti. ABD basının iddiasına göre Norveç'e gerçekten bir jet satışı vardı ve muhtemelen başkan elli iki jet sayısını jetin adıyla karıştırmıştı.

F-22'DEN ÖNCE F-35'İ DE YANLIŞ TELAFFUZ ETMİŞTİ

Trump F-22'den daha önce F-35'i de yanlış telaffuz etmişti. "Gizliliği" görünmezlikle karıştıran Trump F-35 jetinin kelimenin tam anlamıyla görünmez olduğunu, savaşırken bizi göremeyeceklerini ifade etmişti.

Etiketler : ABD NIRVEÇ TRUP F-35 F-22
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