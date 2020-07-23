  • BIST
    119031
  • Dolar
    6,8439
  • Euro
    7,9456
  • Altın
    414,9110
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ayasofya Camii özel hatıra parası basıldı
Vapurdan düştü kalp masajıyla hayata döndürüldü
Trump'ın eski avukatı Cohen yeniden ev hapsine dönecek
Hindistan'daki sel felaketinde 12 kişi öldü
Başkan Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının 81. yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü mesajı
ABD'den, Libya'da 'kapsayıcı ve adil' seçime destek açıklaması
İtalya'da Kovid-19 vakaları artışa geçti
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı
Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Boateng, takımla vedalaştı
PFDK'den Göksel Gümüşdağ'a 30 gün hak mahrumiyeti
Arnavutluk Meclisi, Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışı için İstanbul'a geldi
Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte 23 Temmuz koronavirüs tablosu
Türk SİHA'ları panikletti! Rusya ve Ermenistan'dan ortak Azerbaycan kararı
Libya'nın Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlara ilişkin sanık listesi oluşturuldu
Bayramov: Türkiye, kötü günde Azerbaycan'ın yanında oldu
Senegal'de Türkiye Maarif Vakfı ile ordu arasında eğitim iş birliği
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların sırrı çözülemedi
Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
Uganda'da koronavirüsten ilk ölüm
Bakan Selçuk'tan Pınar Gültekin cinayeti açıklaması: Sürecin takipçisi olacağız
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti
Yazar Asım Gültekin son yolculuğuna uğurlandı
23 Temmuz 2020 Perşembe 21:22:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 21:28:00

Trump'ın eski avukatı Cohen yeniden ev hapsine dönecek

Kaynak: AA

ABONE OL

KOVID-19 nedeniyle cezaevinden ev hapsine çıkarılan, ancak şartları ihlal ettiği gerekçesiyle tekrar cezaevine konulan ABD Başkanı Trump'ın eski avukatı Cohen'in yeniden ev hapsine dönmesine hükmedildi.

KOVID-19 nedeniyle cezaevinden ev hapsine çıkarılan, ancak şartları ihlal ettiği gerekçesiyle tekrar cezaevine konulan ABD Başkanı Trump'ın eski avukatı Cohen'in yeniden ev hapsine dönmesine hükmedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in avukatı tarafından açılan davanın duruşmasında Federal hakim Alvin Hellerstein, ABD Adalet Bakanlığının Michael Cohen'e misilleme yaptığını düşündüğünü belirterek, tekrar ev hapsine çıkarılmasına karar verdi.

Hellerstein, medyaya konuşmaması için Cohen'den imzalaması istenen şartlar konusunda da "21 yıllık hakimlik hayatımda böyle bir madde görmedim" ifadesini kullanarak, bunun ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu kaydetti.

Cohen'in yarın tekrar ev hapsine döneceği bildirildi.

KOVID-19 salgını nedeniyle ev hapsine çıkarılmıştı

Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlarından 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen Michael Cohen, Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye girmişti.

53 yaşındaki Cohen'in cezasının Kasım 2021'de biteceği ifade edilmişti. Ancak Cohen, tutuklu bulunduğu hapishanede görülen KOVID-19 salgını nedeniyle bu yıl 21 Nisan'da cezasının geri kalanını Manhattan'daki evinde tamamlamak üzere salıverilmişti.

Manhattan'da ev hapsindeyken hapishaneden erken salınma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 9 Temmuz'da yeniden gözaltına alınan Cohen, Otisville Cezaevine gönderilmişti.

Michael Cohen'in Trump ile ilişkilerini anlatan bir kitap yazma planı bulunduğu, bu nedenle Adalet Bakanlığının misillemesine uğradığı iddiaları haberlere yansımıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER