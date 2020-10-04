Trump'ın ciddiye almadığı koronavirüs Beyaz Saray'ı sarmış! En yakınındaki isimde tespit edildi
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, ilk çıktığı zamanlarda dikkate almadığı koronavirüse yakalanmasının ardından gözlerin çevrildiği Beyaz Saray'da bir kişinin daha korona testinin pozitif çıktığı açıklandı.
ABD Başkanı Trump’ın Özel Kalem Müdürü Luna, Kovid-19'a yakalandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Kalem Müdürü Nicholas Luna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
ABD medyasındaki haberlerde, kişisel yardımcısı olarak sürekli Trump’a eşlik eden Luna’nın, Trump’ta Kovid-19'a rastlanmasından sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.
Trump’ta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamı cuma günü Kovid-19 testi yaptırmıştı.
Donald Trump’ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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