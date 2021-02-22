  • BIST
    1550.61
  • Dolar
    7,0202
  • Euro
    8,5441
  • Altın
    407,9930
İstanbul
-0 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak
Trump'a kötü haber: Yüksek Mahkeme onay verdi
İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamayı yala...
Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
AB'den flaş Rusya kararı! Yaptırım uygulanacak
Başkan Erdoğan: Terörle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz
Fransa 2020'de AB'de en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım
Azerbaycan'dan Türk üretimine övgü: Zaferimizde SİHA'ların rolü çok büyüktür
Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat-7 Mart arasında icra edilecek
Başkan Erdoğan: 81 ilde bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık
Türkiye'de ilk 4 dilde online yayınlanan fuar 'Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim' açıldı
Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü PKK ile silah işbirliğini anlattı
Başkan Erdoğan: 95 milyar dolar döviz rezervimiz var
Yakalanan terörist de HDP'li Taşdemir'i Gara'da gördüğünü itiraf etti
PKK'nın 3 finansör teröristi etkisiz hale getirildi
"Daha fazla Türk şirketi bekliyoruz"
"Bizim camiada 'Kahrolsun PKK' bile diyemeyen çok"
Dünyada hayranlık uyandırdı
Zirveye hızlı giriş
Demet'ten poz dersleri
Kızından ayrılamıyor
65'inde meslek sahibi oldu, hastalıkları unuttu
Manili türkülü künefe servisi
22 Şubat 2021 Pazartesi 20:49:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 20:49:00

Trump'a kötü haber: Yüksek Mahkeme onay verdi

ABONE OL

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Trump'ın vergi kayıtlarına erişilmesine onay verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarının erişimine onay verildi.

AA'da yer alan habere göre, 20 Ocak'ta görevi sona eren ve daha sonra hakkındaki azil yargılamasında Senatoda aklanan Trump'a Yüksek Mahkemeden kötü haber geldi.

Ekim ayından bu yana önünde bulunan dosya ile ilgili kararını bugün açıklayan Yüksek Mahkeme, New York Federal Bölge Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında Trump'ın geçmişe dönük vergi kayıtlarına erişilebileceğine hükmetti. Mahkemenin karara ilişkin herhangi bir yorum ya da şerh düşmediği bildirildi.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu kararının, New York'taki davaya bakan büyük jürinin başındaki isim olan Bölge Eyalet Savcısı Demokrat Cyrus Vance için bir "zafer" olduğunu bildirdi.

Trump, ekim ayında, vergi kayıtlarının savcılığa teslim edilmesi yönünde karar alan New York'taki Temyiz Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme ise yeni Yüksek Mahkeme yargıcının göreve başlamasını bekleyerek kararını bir süre ertelemişti.

TRUMP'IN VERGİ KAYITLARI DAVASI

ABD'de New York Federal Mahkemesi, 2019'da açtığı davada, eski Başkan Trump'ın 2016 seçimlerinde rüşvet aldığı iddiaları ile ilgili yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında, 8 yıllık vergi beyannamelerini açıklamasını istemişti.

Trump'ın avukatları "halen başkanlık görevini yürüten" bir kişiye karşı eyalet mahkemelerinin ceza davası açamayacağı ve vergi kayıtlarını isteyemeyeceği iddiasıyla konuyu Yüksek Mahkeme taşımıştı. Geçen temmuz ayında başvuruyu reddeden mahkeme, Trump'ın avukatlarının diğer itirazlarına ise ayrıca bakacağını bildirmişti.

Vergi kayıtlarının erişime kapalı olması gerektiği yönündeki Trump'ın avukatlarının başvuruları ise bölge mahkemesi ile New York'taki Temyiz Mahkemesi tarafından ekim ayında reddedilmişti. Trump da konuyu aynı günlerde Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Etiketler : Trump trump Vergi kayıtları
Resim tutkusuna devam

Resim tutkusuna devam
Anne oğul kartopu savaşı

Anne oğul kartopu savaşı
5 yıl hapis istemi

5 yıl hapis istemi
Anne kıyafetleri satacak

Anne kıyafetleri satacak
Karda çocuklaştı

Karda çocuklaştı
Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak

Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak
Ayrılığı yalanlayan paylaşım

Ayrılığı yalanlayan paylaşım
Bebek modasına el attı

Bebek modasına el attı
Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı

Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER