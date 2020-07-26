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26 Temmuz 2020 Pazar 19:44:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 19:44:00

Trump'a kötü haber! Üç eyalette geri düştü

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ABD'de seçimlere 100 gün kala seçim anketleri, Başkan Trump'ın 2016 seçimlerinde kazandığı Arizona, Florida ve Michigan'da, rakibi Joe Biden'ın önde olduğunu duyurdu.

CNN tarafından SSRS şirketine yaptırılan anketlerde; Florida eyaletinde Joe Biden yüzde 51 Başkan Trump yüzde 46, Arizona eyaletinde Biden yüzde 49 Başkan Trump yüzde 45 ve Michigan'da Biden yüzde 52 Başkan trump ise yüzde 40 oy oranına sahip olduğu ifade edildi

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