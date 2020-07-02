  • BIST
    116908
  • Dolar
    6,8535
  • Euro
    7,6997
  • Altın
    391,4390
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de koronavirüsü atlatan kişi sayısı 177 bine yaklaştı
Rusya'nın Libya'daki dolaylı tutumu
EGM: Sosyal medyada 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetleri yürütülüyor
Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda 162 madenci öldü
'Siber zorbalık' çağın yeni tehlikesi! İletişim Başkanlığı hukuki düzenlemelere dair paylaşımda bulu ...
Citroen'den temmuz ayı kampanyası
AB ve İngiltere müzakerelerde uzlaşı sağlayamadı
Yamaç paraşütü yarışı Tokat'ta başladı
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 197 bin 608'e ulaştı
2020-MSÜ cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açık olacak
'Bataklık' operasyonunda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu
Kemal Batmaz'ın eşine 15 yıl hapis istemi
Trump'a göre Amerikan ekonomisi 'hızlı' ve 'güçlü' geri döndü
Yunan basını açık açık yazdı: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Fransa Dışişleri Bakanı Sarrac ile telefonda görüştü
Küçük Melek her yerde aranıyordu! Acı haber geldi...
ABD'de 24 saatte vaka sayısında rekor artış!
ÖSYM MSÜ sonuçlarını açıkladı
Bakan Albayrak: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek
Bill Gates'ten akılalmaz iddia: Bu salgının sorumlusu...
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
İngiltere'den flaş Türkiye kararı
Başkan Erdoğan Katar'da
Bakan Soylu duyurdu! Başkan Erdoğan'dan 50 ev ücretini bağışladı
02 Temmuz 2020 Perşembe 18:02:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 18:02:00

Trump'a göre Amerikan ekonomisi 'hızlı' ve 'güçlü' geri döndü

ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan Amerikan ekonomisinin hızlı ve güçlü bir geri dönüş yaşadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bugün açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Borsa verilerinin son günlerdeki ilerleyişine işaret eden Trump, "Borsa çok iyi işler çıkarıyor, bu da benim için daha iyi istihdam rakamları demek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ABD'deki işsizlik rakamlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Trump, "Bugün açıklanan işsizlik rakamları, ekonomimizin çok ama çok güçlü bir şekilde geri döndüğünün habercisi. Kovid-19'un bazı bölgelerdeki yangınını söndürüyoruz, valilerle yakından çalışıyoruz ve bu işe yarıyor." dedi.

Trump, Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla ilerleyen aylarda işsizlik rakamlarında daha da düşüş olacağını kaydederek "Krizin üstesinden geliniyor." yorumunu yaptı.

ABD'deki işsizlik rakamlarının iyileşmesine işaret eden Trump, "Bu sadece şans değil, bu çok fazla yetenek gerektiriyor. Tüm bu güzel haberler, benim yönetimimin Kongredeki ortaklarımızla ABD ekonomisini bu korkunç olaydan kurtarmak için attığı tarihi adımların sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 sonrası Amerikan ekonomisinin hızlı bir geri dönüş yaşadığını vurgulayan Trump, "3. çeyrek tarihi başarılara tanıklık edecek. Güzel olan şey şu ki bu rakamlar kasım ayındaki seçimlerden önce açıklanacak ve insanlar her şeyi görebilecek." diye konuştu.

HAZİNE BAKANI MNUCHİN'DEN DEĞERLENDİRME

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de bugün açıklanan istihdam verilerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek “İşimiz bitmedi ve Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden her bir Amerikalı işine geri dönene kadar bitmeyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 krizi nedeniyle bir kısım işletmenin darbe alacağına dikkati çeken Mnuchin, bu işletmelere yönelik ilave kaynak gerekeceğini ifade etti.

Mnuchin, ekonominin yeniden normale dönmesi için güvenli bir yol olduğunu ve bunu dikkatlice izlediklerini belirterek insanları güvenli bir şekilde işlerine geri döndürebileceklerini kaydetti.

Hazine Bakanı Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump’ın istihdamı korumak için bir sonraki destek paketi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'DEKİ İŞSİZLİK RAKAMLARI

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda beklentileri geride bırakarak 4,8 milyon arttı. Ülkede işsizlik oranı ise beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 11,1'e geriledi.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 27 Haziran ile biten haftada 1 milyon 427 bine geriledi ancak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, iyi gelen istihdam verilerinin Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği Amerikan iş gücü piyasasındaki toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER