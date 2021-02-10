Trump'ın azil yargılamasında yeni gelişme

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10 Şubat 2021 Çarşamba 09:28:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 09:28:00

Trump'a bir kötü haber daha: Yargılanması anayasaya uygun bulundu

Kaynak: AA

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ABD Senatosu'nda eski Başkan Donald Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olup olmadığına ilişkin oylama yapıldı. Oylamada 44 hayır oyuna karşılık 56 senatör, görevi sona ermiş olan Trump'ın yargılanmasının anayasal olduğu yönünde oy verdi.

ABD Senatosu, eski Başkan Donald Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olup olmadığına ilişkin oylamada, yargılamanın anayasal olduğu sonucuna ulaştı.

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Trump'ın azil yargılamasının yapıldığı Senato Genel Kurulu, ilk gün oturumlarını, görevi sona ermiş bir başkanın yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin oylama ile tamamladı.

56 SENATÖR 'YARGILANSIN' DEDİ

Oylamada 44 Cumhuriyetçi senatör Trump'ı yargılamanın anayasal olmadığı yönünde oy kullanırken, 56 senatör ise yargılamayı anayasal buldu. 50 Demokrat senatörün yanı sıra 6 Cumhuriyetçi senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti.

Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek nihai oylama için bir "turnusol kağıdı" olarak görülen oylamanın sonucu, Trump'ın Kongre baskınında halkı isyana teşvik suçlamasından aklanacağına işaret ediyor.

SUÇLU BULUNMASI MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR

Amerikan medyası, Trump'ın suçlu bulunabilmesi için gereken 67 oya ulaşılmasının mevcut Senato aritmetiğinde pek mümkün olmadığı yorumlarını öne çıkardı.

Oylamanın ardından oturumlarına ara veren Senato Genel Kurulu, yerel saatle çarşamba öğlen yeniden bir araya gelecek.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Trump, ABD tarihinde hem azil istemiyle 2. kez yargılanan ilk başkan, hem de görevi sona erdikten sonra azil istemiyle yargılanan tek başkan olarak kayıtlara geçmişti.

Etiketler : TRUMP AZİL SORUŞTURMA ABD
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