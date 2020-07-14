  • BIST
    117741
  • Dolar
    6,8673
  • Euro
    7,8297
  • Altın
    399,3480
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump, bankalara yaptırım uygulanmasını onayladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu kabul edilmedi
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında iki sivil yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser
Görevden alınan HDP'li belediye başkanı tutuklandı
Trump yönetimi, yabancı öğrenci kararında geri adım attı
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?
Bakan Kurum Kanal İstanbul Projesine ilişkin iddiaları yanıtladı
Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 63 köylüyü kaçırdı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İnşallah kıyamete kadar Ayasofya ibadete açık olacaktır
İçişleri Bakanı, Soylu: Peygamberimize hakaret eden pislik yakalandı!
Ruhsatsız işletilen iki maden ocağı imha edildi
Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Can Dündar ve eşine dava açıldı, iddianame hazırlandı
Singapur ve Malezya, sınır geçişlerini kısmi olarak başlatacak
Afrika'da vaka sayısı 614 bin 412'ye çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan tüyleri diken diken eden 15 Temmuz paylaşımı
Man Adası davasında karar: Kemal Kılıçdaroğlu 197 bin lira tazminat ödeyecek
Ermenistan ordusuna ait topçu birliklerinin vurulma anı havadan görüntülendi
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi yakalandı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Yeni vaka sayısı binin altına düştü
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 984'e yükseldi
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
14 Temmuz 2020 Salı 23:42:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 23:42:00

Trump yönetimi, yabancı öğrenci kararında geri adım attı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Trump yönetiminin, sonbaharda tamamen online eğitim yapacak üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kararı iptal edildi.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, sonbaharda tamamen online eğitim yapacak üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kararı iptal edildi.

Trump yönetiminin, sonbahar döneminde tamamen online eğitime geçecek üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ya yüz yüze eğitim veren başka bir üniversiteye geçme ya da ülkeyi terk etme şartını getiren kararına karşı başlatılan hukuk mücadelesinin ardından, yönetimden geri adım geldi.

Yönetimin yeni adımını, söz konusu kararına ilişkin Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) açtığı dava ile ilgilenen Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs duyurdu.

Bugün başlayan ilk duruşmanın açılışında konuşan Burroughs, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminin (ICE) ilgili kararı iptal edeceğini duyurdu.

TRUMP YÖNETİMİNİN "YABANCI ÖĞRENCİ" KARARI

ICE, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğini belirtmiş, ABD'de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçmeleri gerektiği ifade edilmişti.

Trump yönetiminin bu kararı büyük yankı uyandırmış, 17 eyalet, başkent Washington DC ve 40'tan fazla yüksek öğrenim kurumu kararın iptali için dava açmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER