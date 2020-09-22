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22 Eylül 2020 Salı 22:36:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 22:36:00

Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının konuları belli oldu

Kaynak: AA

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ABD'de başkanlık seçimleri öncesi Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının ana konuları arasında Yüksek Mahkeme, Kovid-19, ekonomi, şehirlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının ana konuları arasında Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ekonomi, şehirlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri yaklaşırken gözler, Trump ve Biden arasında 29 Eylül'de yapılacak ilk canlı yayın tartışmasına çevrildi.

Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü üstlenecek olan Fox TV Sunucusu Chris Wallace, tartışmanın kuralları ve konu başlıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Wallace'in açıkladığı konu başlıkları, Trump ve Biden'ın geçmişleri, geçen hafta yaşamını yitiren ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine yapılacak atama ile gündeme gelen Yüksek Mahkeme, Kovid-19, ekonomi, kentlerdeki ırkçılık ve şiddet ile seçimin güvenilir şekilde yapılması olarak sıralandı.

TOPLAM 90 DAKİKA SÜRECEK

29 Eylül akşamı yerel saat ile 21.00'de başlayacak tartışmada, her konuya 15 dakika ayrılacak ve canlı yayın süresi reklamsız 90 dakika olacak.

Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.

İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'da canlı yayın tartışması yapacak.

ANKETLERDE BİDEN ÖNDE, TRUMP ARAYI KAPATIYOR

Siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Biden, yarışı Trump'ın ortalama 6,5 puan önünde götürüyor.

Temmuz sonuna kadar Biden'ın yaklaşık yüzde 10 gerisine düşen Trump'ın, Demokrat rakibi ile arayı kapatmaya başladığı görülüyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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