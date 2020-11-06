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06 Kasım 2020 Cuma 08:27:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 08:27:00

Trump Twitter üzerinden açıklama yaparken Biden ikinci kez kamera karşısındaydı: Kazanacağımızdan şüphem yok

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ABD, 59. başkanlık için sandık başına gitti. Başkanlık yarışı iki isim arasında kızışırken Trump sosyal medya hesabından 'Oy sayımını durdurun' ifadelerini kullanmıştı. Rakibi Biden ise, ikinci kez kamera karşısına geçti 'Kazanacağımızdan hiç şüphem yok' dedi.

ABD başkanlığı yarışının Demokrat adayı Joe Biden, seçimleri kazanacağından hiç şüphe duymadığını açıkladı.

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde ikinci kez açıklamalarda bulundu.

ABD'de oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, ''Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz.'' dedi.

Etiketler : ABD biden trump abd seçimleri başkanlık seçimleri
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