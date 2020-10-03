Trump, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tedbir amaçlı hastanede kalacak.
Beyaz Saray, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Beyaz Saray’a çevrildi.
"ANTİKOR KOKTEYLİ" TEDAVİSİ
Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’a tedavi sürecinde bir doz (8 gram) “Antikor Kokteyli” verildiği aktarıldı.
Trump hastaneye yatırıldı, antikor kokteyli verildi #1
BAŞKA VİTAMİN VE İLAÇLAR DA VERİLİYOR
Trump’ın doktoru Sean P. Conley yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın tedavi sürecinde önlem olarak Regeneron tarafından üretilen Antikor Kokteyli’nden bir doz aldığını ifade ederek, antikorlara ek olarak Trump’a çinko, D vitamini, famotidin, melatonin ve aspirin verildiğini dile getirdi. Conley, “Bu öğleden sonra Başkan Trump yorgun ama morali yerinde. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Birlikte bir sonraki adımlarla ilgili olarak Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.
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