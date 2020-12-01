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01 Aralık 2020 Salı 22:44:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 22:44:00

Trump seçimlerden sonra 170 milyon dolar bağış topladı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Trump'ın başkanlık seçimlerinden sonra yaklaşık bir ayda 170 milyon dolar bağış topladığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonra yaklaşık bir ayda 170 milyon dolar bağış topladığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, bir yandan 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmezken, öte yandan seçim sonrası hukuki süreç ve yeni çalışmaları için bağış kampanyaları düzenliyor.

Amerikan medyasında yer alan ve kamuya açık kaynaklara dayandırılan haberlerde, Trump'ın son bir ayda yaklaşık 170 milyon dolar bağış topladığı kaydedildi.

Söz konusu bağışların bir bölümünün seçim sürecine ilişkin hukuki süreçlere harcandığı, bir bölümünün Cumhuriyetçi Ulusal Komite'ye aktarıldığı, bir bölümüyle de Trump'ın seçim kampanya ekibinin harcamalarının yapıldığı belirtildi.

Söz konusu bağışların ne kadarının Trump'ın bundan sonraki siyasi çalışmalarına harcanacağı konusunda ise net bir veri olmadığı ifade edildi.

"Seçimlerde hile yapıldığı" kanaatine sahip Cumhuriyetçi seçmenin Trump'ın bağış kampanyalarına ciddi destek verdiği vurgulanan haberlerde, 5 Ocak'ta Georgia'da yapılacak 2. tur Senato seçimlerinin de Cumhuriyetçi Parti için hayati önemde olduğu ve buraya da önemli bütçe ayrıldığı kaydedildi.

Georgia'daki Senato seçimlerinde ilk turda hiçbir aday yüzde 50 bandını geçemezken 5 Ocak'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde eyaletteki 2 Senato koltuğunu kazanabilmek için Cumhuriyetçiler ile Demokratlar kıyasıya yarışıyor.

3 Kasım sonuçlarına göre Senato'da şu anda 50 sandalyeye ulaşan Cumhuriyetçilerin buradaki çoğunluklarını koruyabilmesi için Georgia'daki seçimleri kazanması gerekiyor.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Biden 306 delegeye ulaşırken, mevcut başkan Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Etiketler : trump abd senato
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