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08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:03:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:04:00

Trump: Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Donald Trump, "Bence, ben Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim çünkü kimse Rusya'ya karşı benim kadar sert olmamıştı." açıklamasında bulundu.

Trump, New Jersey eyaletindeki Bedminster'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Rusya, İran ve Çin'in ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı iddialarına ilişkin Trump, "Bence, ben Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim çünkü kimse Rusya'ya karşı benim kadar sert olmamıştı." ifadesini kullandı.

Trump, göreve geldiği günden bu yana Rusya ve Çin'e karşı birçok adım atıldığına işaret ederek, "Çin de Trump'ın, Uykucu Joe Biden'a karşı kaybettiği bir seçim görünce çok sevinir. Biden başkan seçilirseydi, Çin bizim ülkemize sahip olurdu." ifadesini kullandı.

İran'ın da kendisini başkan olarak görmek istemediğini vurgulayan Trump "Tekrar başkan seçilirsem, İran ve Kuzey Kore ile hızlı anlaşmalar yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, söz konusu 3 ülkenin seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiaları ile de yakından ilgileneceklerinin altını çizdi.

"Amerikalıların ihtiyaç duyduğu yardımı almaları için başkan olarak yetkimi kullanacağım"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, ABD'de istihdamın temmuzda beklentileri geride bırakıp 1,8 milyon kişi arttığını anımsatarak, gelişimin devam etmesinin sağlanması gerektiğini, Kovid-19 salgınının başından bu yana ekonomiye 3 trilyon dolarlık katkı sağladıklarını söyledi.

Trump, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine de değinerek, "Yönetimim, Kongre'de Demokratlarla anlaşmaya varmak için iyi niyetle çalışmaya devam ediyor." dedi.

Demokratları radikal sol politikalarda ısrarcı olmakla suçlayan Trump, "Demokratlar bu kritik yardımları rehin tutmaya devam ederse Amerikalıların ihtiyaç duyduğu yardımı almaları için başkan olarak yetkimi kullanacağım." diye konuştu.

Trump, işsizlik yardımları, borçların ertelenmesi, öğrenci kredisi yardımları ve bordro vergileri konularında adımlar atacaklarını belirterek, işsizlik yardımlarını yıl sonuna kadar uzatacaklarını dile getirdi.

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