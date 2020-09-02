Trump, Müslümanlar için 'terörist' ifadesini kullanan sunucunun kovulmasını istedi
Kaynak: AA
Trump, konuya ilişkin bir haberi alıntılayarak yaptığı Twitter paylaşımında, MSNBC sunucusu Joy Reid'in kovulması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, MSNBC sunucusu Joy Reid'in katıldığı bir yayında "Müslüman teröristler" ifadesini kullanmasını eleştirerek sunucunun kovulmasını talep etti.
Reid, dün katıldığı bir televizyon yayınında Trump ve destekçilerinin radikalleştiğini belirterek, bunun Müslüman ülkelerdeki kişilerin "terörize olmasına" benzediğini söyledi.
Söz konusu yayının ardından Reid'in bu sözlerinin "İslamofobik" ve "ırkçı" olduğunu belirten birçok sosyal medya kullanıcısı, Reid'in Müslümanlar ile terörizmi bağdaştırmasına tepki gösterdi.
Reid'in bu sözlerine son tepki ise Trump'tan geldi.
Trump, konuya ilişkin bir haberi alıntılayarak yaptığı Twitter paylaşımında, "Yeteneksiz Joy Reid, korkunç bir kelime olan 'Müslüman teröristler' ifadesini kullandığı için kovulmalı. MSNBC'de böyle bir yabancı düşmanlığı ve ırkçılık. Başka kim olsa hızla giderdi." ifadesini kullandı.
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