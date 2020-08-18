Trump, Kudüs için attığı imzanın gerekçesini açıkladı: Evanjelistleri memnun etmek

ABD Başkanı Trump, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasına ilişkin kararının arkasında yatan sebebi açıkladı. Wisconsin mitinginde konuşan Trump, “Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımamızın sebebi, bunu Yahudi toplumundan bile fazla arzulayan evanjelistleri memnun etmekti.” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasına ilişkin kararının arkasında, evanjelistleri memnun etme arzusunun yattığını söyledi.

Aksam.com.tr’nin Jerusalem Post’tan aktardığı habere göre, Wisconsin mitinginde konuşan Trump, “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdık. Bunu yapmamızın sebebi, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak görme konusunda Yahudi toplumundan bile fazla arzu besleyen evanjelistleri memnun etmekti.” sözlerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri’nin İsrail tarafından ilhakının ABD tarafından tanınmasının arkasında da aynı sebebin yattığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017’de imzaladığı kararname ile Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklayarak ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınacağını söylemişti.

Trump’ın bu kararını açıklamasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine acil koduyla İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi, bu kararın İslam dünyasında bir karşılığının olmadığını vurgulayan ortak bir bildiriye imza atmıştı.