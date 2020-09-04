ABD Başkanı Trump: Covid-19 aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır

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04 Eylül 2020 Cuma 07:57:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 08:07:00

ABD Başkanı Trump: Kovid-19 aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır

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ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüse (Kovid-19) karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirten Trump, 'Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız.' açıklamasında bulundu.

Trump, Pennsylvania eyaletinde düzenlediği etkinlikte, seçmenlere hitap etti.

Ülkede son dönemde yapılan anketlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın önde çıkmasını eleştiren Trump, "Bu anketler sizi depresyona sürüklemek istiyor. Depresyona girdiniz mi? Hiç depresyonda gibi durmuyorsunuz." ifadesini kullandı.

Demokrat rakibi Biden'a sert eleştiriler yönlendiren Trump, "Biden sosyalist, Marksist ve polisten nefret eden aşırılıkçıların kuklası." dedi.

Biden'ın sürekli maske takmasını da eleştiren Trump, "Maske, Biden'a bir tür güvenlik duygusu veriyor. Ben psikiyatrist olsaydım, Biden'ın büyük sorunları olduğunu söylerdim." diye konuştu.

ABD'de son dönemde şiddet eylemlerine dönüşen protestolar hakkında da yorum yapan ve protestocuları "iç teröristler" olarak nitelendiren Trump, "Biden iç teröristlere taviz vermek istiyor, bense onları yargılamak istiyorum." diye konuştu.

- "Artık bir yerde Rusya denildiği an televizyonu kapatıyorum"

Demokratların sürekli kendisi ile Rusya'yı bağdaştırmasına da tepki gösteren Trump, "Bu manyaklar, her zaman Rusya hakkında konuşuyor, hiç Çin hakkında konuşmuyor. Artık bir yerde Rusya denildiği an televizyonu kapatıyorum." ifadesini kullandı.

Biden'ın siyasi yaşamı boyunca El Kaide terör örgütü elebaşı Usame Bin Ladin ve İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşı çıktığını belirten Trump, Biden'ın DEAŞ'ın ortaya çıkışını da izlediğini söyledi.

Trump, ülkede büyük kitlelerin posta yoluyla oy kullanmasının seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktireceğini ve şaibeye yol açacağını savunarak "Ben 3 Kasım gecesi seçim sonuçlarını görmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ve 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirten Trump, "Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız." dedi.

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