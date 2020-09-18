Trump korona aşısı için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Nisan 2021’e kadar aşının ‘tüm Amerikalılar’ için hazır olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs Kovid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, “Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli aşı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Trump daha önce geliştirilen aşının tüm Amerikalılar için ücretsiz olacağını belirtmişti.