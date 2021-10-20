Trump Kongre baskınıyla ilgili belgelerin gizlenmesi için dava açtı

Trump Kongre baskınıyla ilgili belgelerin gizlenmesi için dava açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarının, eski başkanın kayıtlarının 6 Ocak soruşturmasında kullanılmak üzere Kongreye verilmemesi için geçen hafta yaptıkları talebin Başkan Joe Biden yönetimince reddedilmesi üzerine Washington D.C'de dava açtıkları öğrenildi.

Dava dosyasında Kongre baskını özel komitesinin kayıtları talep etmesi, "Trump yönetiminin Anayasa'ya aykırı biçimde soruşturulması için tasarlanan ve Biden tarafından açıkça desteklenen rahatsız edici ve yasa dışı bir balık avı" olarak nitelendirildi.

Komitenin söz konusu kayıtları istemek için geçerli yasal bir nedeni olmadığı ifade dilen dava dilekçesinde, kayıtların büyük bölümünün yürütme ayrıcalıkları kapsamında koruma altında olduğu savunuldu.

"SORUŞTURMAYI GECİKTİRME VE ENGELLEME GİRİŞİMİ"

Beyaz Saray sözcüsü Michael Gwin, "Anayasal yürütme ayrıcalıkları, Anayasa'yı devreden çıkarma girişimlerine ait bilgileri gizlemekte kullanılamaz." değerlendirmesinde bulunurken Kongre baskını özel komitesi, davayı "soruşturmayı geciktirme ve engelleme girişimi" olarak nitelendirdi.

ABD'de başkanın yürütme ayrıcalıkları kapsamında bazı kayıtları gizli tutma hakkı bulunurken bu yetkinin eski başkanlar tarafından kullanılıp kullanılamayacağı tartışılıyor.

TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI BANNON SUÇLANIYOR

Öte yandan özel komitenin, soruşturma kapsamında ifade vermeyi reddeden Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'ı, Kongreyi tahkir ile suçlayacağı açıklandı.

Uzmanlar, ABD kanunlarına göre Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişilerin bir ila 12 ay hapis cezası alabildiğini, ancak bu karmaşık ve zorlu sürecin nadiren cezayla sonuçlandığını söyledi.

Bunun için Bannon'ın soruşturmada ifade vermeyerek Kongreyi tahkir ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerektiği ifade edildi.