Trump'tan, Prens Selman itirafı: Onu korudum

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11 Eylül 2020 Cuma 10:22:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 11:52:00

Trump, Kaşıkçı cinayetinde Prens Selman'ı koruduğunu itiraf etti

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'de çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre, Trump'ın Veliaht Prens'i kendisinin kurtardığını savunarak, "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım. Onları durdurmayı başardım." dediği ileri sürüldü.

Business Insider adlı Amerikan haber sitesi Amerikalı gazeteci Bob Woodward'ın Öfke isimli kitabını kaynak gösterdi.

Gazeteci Robert Woodward, yeni kitabında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin süreçte Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ABD Kongresinin incelemesinden koruduğunu söylediğini yazdı.

Woodward'ın gelecek hafta salı günü çıkacak "Öfke" başlıklı kitabının bir kopyasına ulaşan Business Insider'ın haberine göre, Trump, Veliaht Prens Selman'ı Kaşıkçı cinayetine ilişkin Kongre incelemesinden kurtardı.

Woodward'ın kitap için 18 geniş kapsamlı röportaj yaptığı Trump'n, 22 Ocak'taki görüşmelerinde, Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens'i kendisinin kurtardığını savunarak, "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım. Onları durdurmayı başardım." dediği ileri sürüldü.

Woodward ile görüşmesi sırasında, "Ne demek istediğini anlıyorum" diyen ABD Başkanı, sürece çok fazla "müdahil" olduğunu belirterek, "Durumla ilgili her şeyi biliyorum." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Trump, Suudi Arabistan'ın ABD ürünlerine milyarlarca dolar harcadığını vurguladığı görüşmede, ABD istihbaratının aksini tespit etmesine rağmen Veliaht Prens'in masum olduğunu iddia ettiğini de dile getirdi.

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