Trump: Hastaneden bugün taburcu olacağım
Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden bugün taburcu olacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19'a yakalanmasının ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yerel saatle 18.30’da Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden taburcu olacağını duyurdu.
Başkan Trump, “Bugün saat 18.30'da harika Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılıyor olacağım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Trump yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum!” dedi.
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