Trump duyurdu: Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevden ayrılıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın görevden ayrılacağı bildirildi. Kararı, ABD Başkanı Trump açıkladı. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"3.5 yılın ardından harika Sarah Sanders'ımız bu ayın sonunda Beyaz Saray'dan ayrılacak ve Arkansas eyaletindeki evine dönecek. Olağanüstü yeteneklere sahip, inanılmaz bir iş yapan çok özel bir insan! Umarım Arkansas Valiliği'ne aday olmaya karar verir, harika olurdu. Sarah, iyi bir iş çıkardığın için teşekkürler!"

Sanders, Ocak 2017'de Sean Spicer'in istifasından bu yana Beyaz Saray'ın basın sözcülüğünü üstleniyordu.

Diğer yandan Sanders'ın aylardır basın brifingi vermediği görülüyordu. Washington Post'un “Sarah Sanders Watch”una göre sözcü, 11 Mart'tan beri basın mensuplarıyla bir araya gelmiyor.

(Sputniknews)