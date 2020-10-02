Trump ve eşi Melania'nın korona testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve eşi Melania Trump'ın corona virüs testi pozitif çıktı!
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.
Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.
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